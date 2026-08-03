Incendio Novate, vigili del fuoco derubati mentre affrontano le fiamme

Gli stessi membri dell'associazione non si aspettano un esame di coscienza da parte dei ladri, "e nemmeno che l'attrezzatura venga restituita. Ma vogliamo che tutti sappiano quali conseguenze può avere un gesto simile". Il furto ha suscitato un'ondata di rabbia tra i cittadini e le istituzioni. “È un gesto vile, ignobile e inaccettabile, che merita la più ferma condanna - dichiara Riccardo Pase, consigliere regionale della Lega e vicepresidente della commissione Ambiente e protezione civile di Regione Lombardia - Desidero esprimere la mia piena solidarietà a tutti i vigili del fuoco intervenuti e, in particolare, ai volontari del distaccamento di Garbagnate Milanese, che con straordinaria dedizione, professionalità e spirito di servizio rappresentano un presidio essenziale per la sicurezza del territorio. Chi ha compiuto questo furto non ha soltanto sottratto del materiale operativo, ma ha colpito un simbolo di altruismo e di servizio alla collettività.”