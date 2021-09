Sci, Green pass obbligatorio: capienza delle funivie all'80%

ufficio-stampa

Il Green pass sarà obbligatorio per accedere agli impianti sciistici di risalita. E' quanto prevede il Protocollo per la riapertura delle aree sciistiche e per l'utilizzo degli impianti di risalita, che fissa alcuni paletti: capienza delle seggiovie al 100% e limitata all'80% se utilizzate con chiusura delle cupole paravento. Capienza ridotta all'80% anche per cabinovie e funivie.