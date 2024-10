Scavi Pompei, maxisequestro di chioschi di souvenir irregolari agli ingressi

Maxisequestro di 46 tra chioschi e gazebo irregolari a ridosso degli ingressi degli scavi di Pompei, da parte dei carabinieri, in piazza Esedra, piazza Anfiteatro e via Roma. I militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 63 indagati per il reato di invasione, relativamente a 45 strutture, mentre un quarantaseiesimo chiosco abusivo è stato sequestrato d'iniziativa dai carabinieri. La misura ha riguardato chioschi e gazebo per la vendita di souvenir e anche bar e gelaterie che affollano l'area.