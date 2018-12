Scaramanzia in volo: 2 italiani su 3 non prendono l'aereo venerdì 17

Nonostante sia uno dei mezzi di trasporto più sicuri al mondo, molte persone hanno un'incontrollabile paura di volare o si sentono nervosi prima di affrontare un volo. E tanti, prima di imbarcarsi, seguono una propria routine scaramantica e cercano di fare sempre le stesse azioni. Il motore di ricerca dedicato a voli "Jetcost" ha raccolto i rituali più comuni dei passeggeri, come l'inviare messaggini di testo ai propri cari, lo scegliere sempre gli stessi posti a sedere, il dire preghiere o l'indossare amuleti e portafortuna sperando in un viaggio più tranquillo. Ma il venerdì 17, per molti, è considerato davvero troppo: il 64% degli italiani non vuole proprio saperne di volare in quel giorno, nemmeno approfittando di super sconti.



I riti scaramantici - Nel sondaggio sono stati interpellati 3mila passeggeri, 500 per ogni nazionalità, tra inglesi, spagnoli, italiani, tedeschi, portoghesi e francesi. Il 25% degli intervistati ha ammesso di avere paura di volare e l'81% ha detto di ricorrere a rituali scaramantici prima del decollo. Tra i riti abituali il 64% invia messaggi ai propri cari, il 55% sceglie sempre lo stesso posto prima del volo, il 39% porta con sé oggetti portafortuna, il 28% ricorre a sonniferi, mentre il 27% prega.



Le offerte delle compagnie aeree - In Italia venerdì 17 è considerato un giorno sfortunatissimo e le compagnie offrono spesso sconti particolari per cercare di riempire gli aerei in questa data considerata "nefasta". Quando a tutti gli intervistati è stato domandato se avrebbero volato quel giorno, anche sapendo di risparmiare molti soldi, il 64% ha comunque detto di no. "Anche se molte persone stentano a crederlo, volare è uno dei modi più sicuri per viaggiare al mondo. Non solo apre opportunità a chi deve percorrere tratte in poco tempo per affari, permette anche a molte persone di esplorare il mondo e scoprire nuove città", ha spiegato un portavoce della compagnia.