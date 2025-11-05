Presunto scambio elettorale politico-mafioso, arresti tra Bari e Foggia

Sei persone sono state arrestate dalla Gdf tra le province di Bari e Foggia nell'ambito di una inchiesta della Dda su un presunto scambio elettorale politico-mafioso in occasione delle elezioni comunali del 2020 a Modugno. Le accuse a vario titolo sono di scambio elettorale politico mafioso, estorsione e detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo. Tra gli indagati figura il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, mentre uno degli assessori, Antonio Lopez, è tra gli arrestati. Secondo le accuse, sarebbe stato stretto un accordo tra esponenti del clan Parisi e politici locali candidati alle comunali.