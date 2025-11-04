Scalea (Cosenza), rapina in villa e violenza sessuale: tre arresti

I carabinieri di Scalea (Cosenza) hanno arrestato tre persone accusate di rapina, violenza sessuale, lesioni personali gravi e sequestro di persona. I fatti risalgono a maggio, quando gli indagati si introdussero nell'abitazione di una coppia di anziani. Dopo avere infranto il vetro di un infisso, armati di un coltello e di una pistola, i tre avrebbero minacciato e picchiato brutalmente i coniugi, costringendoli a consegnare denaro e monili in oro. Durante l'azione, l'uomo sarebbe stato immobilizzato, mentre l'anziana avrebbe subito violenza sessuale. Entrambe le vittime avevano riportato lesioni.