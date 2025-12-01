Scalata Mps a Mediobanca, indagine dei pm di Milano non riguarda il Mef

L'inchiesta per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza della Procura di Milano, sulla scalata Mps a Mediobanca, non riguarda il ministero dell'Economia e delle Finanze. Fonti vicine all'indagine riferiscono che gli accertamenti della magistratura non sono legati in alcun modo al Mef che, è stato precisato, "non commette reati". Il Dicastero, guidato da Giancarlo Giorgetti, avrebbe dato sì un "sostegno" all'operazione, come risulta chiaramente anche dalle 35 pagine del decreto di perquisizione firmato dai pm, ma più in generale, viene spiegato, "il governo non scala" gli istituti bancari, "non ha interesse".