Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa: giunti in 227

Altri 227 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza hanno agganciato 6 barconi salpati da Abu Kammash, Zuwara e Zawiya in Libia. A comporre i gruppi, da un minimo di 12 a 63 bengalesi, egiziani, pakistani, eritrei ed etiopi. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 373 ospiti, fra cui 79 minori non accompagnati. Per sabato sera è stato predisposto il trasferimento di 237 migranti con il traghetto di linea che giungerà all'alba di domenica a Porto Empedocle.