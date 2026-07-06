Litigano in spiaggia a Savona: morto un 37enne ferito con un coltello

Un uomo di 37 anni è morto nelle ultime ore dopo essere stato ferito con un coltello nella giornata di domenica 5 luglio su un tratto di spiaggia libera a Savona. In base alle prime testimonianze raccolte sul posto, l'aggressione sarebbe scattata in seguito a una lite tra un gruppetto di uomini che si trovavano in un accampamento di fortuna. L'aggressore avrebbe ferito gravemente il 37enne e poi sarebbe scappato sul bagnasciuga verso ponente.