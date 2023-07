Stella (Savona), legata al letto dalla figlia: muore un'anziana

A Stella, in provincia di Savona, una donna di 60 anni è stata arrestata per maltrattamenti aggravati e sequestro di persona.

L'arresto è stato eseguito dopo che la donna ha telefonato al 112 dicendo: "Venite subito, mia madre è morta, è colpa mia!". Secondo quanto accertato, la figlia faceva vivere l'anziana madre in una stanza di pochi metri quadrati e, per evitare che potesse incorrere in incidenti domestici, la legava al letto con cordini e collari per cane in tessuto e metallici. Per evitare che potesse uscire dalla stanza di notte, poi, la donna bloccava la porta con una sbarra di ferro.