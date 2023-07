Save the Children: in Italia una vittima di tratta-sfruttamento su tre è minore

Secondo il rapporto "Piccoli schiavi invisibili" di Save the Children, in Italia le nuove vittime di tratta e sfruttamento identificate nel 2021 sono state 757, in più di un caso su tre (il 35%) si tratta di minori, con una prevalenza di femmine (168 casi) rispetto a maschi (96).

Le vittime prese in carico dal sistema anti-tratta nel 2022 sono state 850, di cui il 59% donne e l'1,6% minori. Il principale Paese d'origine è la Nigeria (46,7%), seguito da Pakistan (8,5%), Marocco (6,8%), Brasile (4,5%) e Costa d'Avorio (3,3%). Tra le forme di sfruttamento prevalgono quelli di tipo sessuale (38%) e lavorativo (27,3%).