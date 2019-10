Sassari, una madre: "Ritiro mia figlia da scuola, non ha l'insegnante di sostegno"

"Mia figlia lascia la scuola, ma non per sua volontà". E' la decisione, sofferta e presa a malincuore, di Rita Masia, madre di Federica, una ragazza autistica che in un istituto di Sassari, dall'inizio dell'anno scolastico, il 16 settembre, ancora attende il suo insegnante di sostegno. "E' un gesto estremo, lo so - spiega - ma non ce la facevo più a vederla soffrire".