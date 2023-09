Golfo Aranci (Sassari), turista compra un'aragosta al ristorante per liberarla in mare

Roma, smottamento per i cantieri della Metro C in piazza Venezia

Non riusciva a sopportare che quell'aragosta, contenuta nell'acquario del ristorante Gente di Mare a Golfo Aranci, in provincia di Sassari, e pronta per essere cucinata su richiesta di un avventore del rinomato locale sul lungomare della località gallurese, dovesse morire.

E così una turista proveniente dalla Svizzera e in vacanza in Gallura con il marito, ha deciso di comprarla e subito dopo liberarla in mare. L'episodio è avvenuto il 14 settembre.