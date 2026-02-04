Sassari, morì a 9 anni schiacciato da porta calcio: chiesto processo per il dirigente

La procura di Sassari ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo di Gianfranco Lai, dirigente dell'Atletico Ozieri, per la morte di Gioele Putzu, il bambino di 9 anni schiacciato dal crollo di una porta da calcetto il 14 settembre 2024 nel campo di Meledina. Nell'udienza preliminare davanti al gup Sergio De Luca i familiari della vittima si sono costituiti parte civile mentre il Comune di Ozieri, proprietario dell'impianto, al momento resta fuori dal procedimento. Su richiesta della difesa il capo d'imputazione è stato riformulato. L'udienza è stata aggiornata al 25 marzo. Il bambino morì per lesioni cardiache dopo il cedimento della porta mobile. Nella stessa serata, a poca distanza dal campo, si tenne il concerto di Fedez, evento che suscitò polemiche.