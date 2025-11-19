Sassari, minaccia di far esplodere la casa: rintracciato e denunciato

Un 61enne di Sassari è stato rintracciato e denunciato dalla polizia dopo aver minacciato di far esplodere il suo appartamento usando le bombole del gas. Poco dopo le 8 di mattina l'uomo si era barricato in casa, al primo piano di una palazzina nel centro storico, annunciando di voler far saltare in aria tutto. Gli agenti sono poi riusciti a entrare nell'appartamento e a portare fuori le bombole del gas, trovate con i rubinetti ancora chiusi. Il 61enne era intanto riuscito a scappare e a far perdere le proprie tracce per diverse ore.