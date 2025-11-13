Aggredisce e picchia la ex compagna, arrestato a Sassari

Un uomo è stato arrestato dalla polizia a Sassari per aver aggredito e picchiato per due volte in poche ore la sua ex compagna. La prima aggressione è avvenuta per strada. La donna si trovava insieme con un'amica quando l'ex l'ha fermata, afferrata per la giacca, scaraventata contro il muro e presa a pugni. Poi ha aggredito e minacciato di morte anche l'amica, intervenuta per difenderla. Sul posto sono arrivati gli agenti, ma l'uomo era già scappato. La seconda aggressione è stata compiuta nell'appartamento dove la coppia conviveva. Una volta entrati nell'abitazione, i poliziotti hanno trovato la donna distesa sul letto con un vistoso ematoma e segni di ecchimosi sulla testa.