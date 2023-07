La scoperta, vermi ancora vivi dopo 46mila anni: speranze di immortalità anche per l'uomo?

Gli umani potrebbero "mettere in pausa" le malattie ora considerate incurabili.

Non è ancora chiaro come e per quanto tempo, ma alcuni vermi sono in grado di sospendere sine die il proprio metabolismo per adattarsi in ambienti in cui la vita è considerata impossibile. Anche per millenni. Questa scoperta potrebbe regalare speranze a chi, per esempio, ha una patologia terminale in attesa che venga sviluppata una cura valida.