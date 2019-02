Vittima di nonnismo denuncia: "Torturata nella scuola della Marina per togliermi un anello"

"Mi sembrava di essere in un film horror: hanno usato un seghetto e altri arnesi da meccanico per rompermi un anello incastrato nel dito": sono scioccanti le parole che una militare, all'epoca allieva della scuola sottufficiali della Marina a La Maddalena e oggi imbarcata sulla nave scuola Amerigo Vespucci, mise nero su bianco in una "dichiarazione spontanea" all'indomani dell'atto di nonnismo subito. Ma di questa denuncia, risalente a fine ottobre, sembrerebbe non esservi più traccia, come riferisce La Stampa. Eppure quelle tre ore e mezza da incubo sono difficili da dimenticare. Avviata un'inchiesta interna, indaga la Procura di Roma.