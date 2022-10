Cagliari, cedimento università: inchiesta aperta per crollo colposo

La Procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta per il cedimento dell'università, avvenuto nella notte di martedì.

Al momento l'ipotesi di reato su cui si indaga è crollo colposo di edificio. Solo in un secondo tempo, quando arriveranno gli esiti di tutte le verifiche in atto, il magistrato titolare dell'inchiesta, Giangiacomo Pilia, deciderà se aggravare le contestazione, per ora a carico di ignoti, ipotizzando anche il reato di disastro colpo. Nel frattempo è scattato il sequestro di tutto il polo umanistico tra via Is Mirrionis e via Trentino.