Solinas: "Dal 3 giugno per venire in Sardegna basterà una prenotazione"

"Per venire in Sardegna dal 3 giugno è sufficiente fare una prenotazione, e noi invitiamo tutti i turisti a prenotare perché l'Isola intende accoglierli a braccia aperte". Lo ha detto il governatore Christian Solinas. "Con il governo - ha ribadito - stiamo cercando di trovare un punto di intesa sul modello che noi proponiamo per gli arrivi sicuri. Cioè la richiesta di una certificazione di negatività risultante da un test accreditato dallo Stato".