Sette speleologi soccorsi nella grotta di Ispinigoli in Sardegna

Sette speleologi sono stati soccorsi nella grotta di Ispinigoli a Dorgali, in Sardegna, da dove non erano più usciti al termine di un'escursione. Ad avvertire i soccorsi è stato un amico: i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna sono intervenuti e hanno ritrovato i sette, infreddoliti ma in salvo, in un'area asciutta oltre un sifone allagato. Verranno quindi portati all'esterno nelle prossime ore.