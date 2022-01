Scuola e Covid: in Sardegna rientro il 10 gennaio, screening il 7 e l'8

Ansa

Scuole chiuse in Sardegna il 7 e 8 gennaio, con ripresa delle lezioni il 10 per consentire uno "screening mirato sulla popolazione studensca" nei giorni di chiusura. E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal presidente di Regione, Christian Solinas. L'obiettivo è il rientro in classe in sicurezza dopo le vacanze natalizie, un periodo segnato dall'impennata di contagi soprattutto tra i giovani e i giovanissimi, complice il dilagare della variante Omicron.