Sassari, scontro frontale tra auto: morte due turiste di Frosinone

Due donne sono morte alle porte Palau (Sassari), in Gallura, in seguito a uno scontro frontale tra due auto.

Si tratta di turiste originarie di Frosinone: Agnese Sperduti, 59 anni, e Pucci Sassano Iadecola, 77 anni. Le cause dell'incidente, avvenuto venerdì attorno all'1 sulla strada statale 125, al bivio per lo stazzo Pulcheddu, sono ancora da accertare: i due veicoli sono andati quasi completamente distrutti e uno di essi è finito sopra il guardrail. La squadra dei Vigili del Fuoco di Arzachena, intervenuta sul posto, ha dovuto lavorare per liberare le quattro persone rimaste incastrate all'interno degli abitacoli: le due vittime e un'altra donna (un'81enne di Frosinone) in un'autovettura e un 20enne nell'altra.