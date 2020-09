Sassari, apre un Sms e viene derubato di 55mila euro da due hacker

Come scrive l'Unione sarda, a quel punto, attraverso la tecnica nota come "swap fraud", i due si sono appropriati del numero di telefono del malcapitato, recandosi in un centro di assistenza con documenti falsi per chiedere una nuova Sim che hanno abbinato al numero della vittima. In questo modo hanno potuto sfruttare i servizi online che richiedono il proprio numero di telefono come sistema di autenticazione per fare diversi bonifici su conti correnti.

Grazie all'intervento della polizia però i due, un 44enne e un 47enne, sono stati fermati e denunciati. Gli agenti hanno anche restituito una parte della somma sottratta (35mila euro).