Sardegna, si ribalta auto con 4 giovani a bordo: 16enne gravissimo

Gravissimo incidente stradale a Santadi, nel Sud Sardegna. L'auto che trasportava quattro ragazzi, per cause ancora da accertare, si è ribaltata dopo che il ragazzo alla guida ha perso il controllo. Un 16enne è ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Altri due, 18 e 20 anni, hanno riportato diversi traumi e feriti, e sono stati portati nell'ospedale di Carbonia. Un'altra ragazza minorenne è stata medicata sul posto.