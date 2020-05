Sardegna, per la prima volta nessun nuovo caso di coronavirus

Nelle ultime 24 ore la Sardegna non ha registrato nessun nuovo caso di coronavirus. E' la prima volta dall'inizio della pandemia. In totale nella Regione le persone contagiate dal Covid-19 sono state 1.345, su poco più di 38mila tamponi effettuati. Sull'isola sono 86 i ricoverati in ospedale e dieci in terapia intensiva.