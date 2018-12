Sardegna, gli ambientalisti comprano le dune di Chia: appello per salvarle

Le dune di Chia rimarranno un tesoro dei sardi. Le collinette di sabbia sulla costa sud occidentale dell’isola sono state acquistate dal Gruppo d’Intervento giuridico , un’associazione ambientalista che da oltre 25 anni si occupa di protezione ecologica. Il preliminare di vendita dei 4 ettari ha un valore di 100 mila euro. Adesso il Grig attiverà una sottoscrizione aperta a tutti i sardi per coprirne le spese.

"È un regalo ai nostri figli e ai nostri nipoti - spiega all'ANSA Stefano Deliperi del Gruppo d'intervento giuridico - abbiamo vinto la concorrenza di alcuni investitori arabi”. L’obiettivo era infatti quello di tenere aperte e fruibili da tutti le aree delle dune, evitando che quel pezzo di paradiso proprio davanti all'isolotto nella zona di Su Giudeu finisse nelle mani di investitori stranieri. “Non volevamo che, come successo da altre parti in Sardegna, ci fosse impedito di godere appieno dei nostri tesori relegandoci magari dentro un recinto”, spiega Deliperi. L’associazione ha versato una caparra e firmato il preliminare, ma adesso deve raccogliere i soldi necessari a concludere l’operazione. E per farlo serve l’aiuto di tutti i sardi.