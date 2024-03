Sud Sardegna, a Piscinas fiume rosso con scarti delle miniere nel mare: "Disastro ambientale"

A Piscinas, spiaggia gioiello della Costa Verde, nel territorio di Arbus, nel sud ovest della Sardegna, il rio Irvi, che sfocia in quello specchio di mare, sta portando con sé i residui della lavorazione delle miniere abbandonate ormai da 40 anni e mai bonificate.

Le immagini sono impressionanti e testimoniano - come denunciano gli ambientalisti - un vero e proprio disastro ambientale: un fiume di acqua rossa - carico di metalli pesanti, nocivi e velenosi - che ha cambiato completamente il colore dell'acqua del mare. "Miniere e cave non sono state mai bonificate: si è preferito imporre divieti di balneazione e mettere a rischio l'ecosistema piuttosto che procedere con le bonifiche", protestano gli ambientalisti, che sottolineano come la situazione stia diventando di giorno in giorno più preoccupante. Perché, infatti, come riporta L'Unione Sarda, "il corso d'acqua rossastro c'è sempre stato e da 'sempre', cioè da quando le miniere non funzionano più, riversa in acqua le sue scorie. Ma nelle ultime ore il fenomeno è diventato impressionante. E preoccupante. Perché il colore è determinato dalla presenza di metalli pesanti. Altamente inquinanti".