Sardegna, escursionista disperso nel Supramonte di Baunei

Sono ore di ansia per un escursionista disperso nel Supramonte di Baunei. Dell'uomo, 46 anni residente a Cagliari, non si hanno più notizie da lunedì quando ha avvisato di trovarsi a Cala Mariolu e che avrebbe fatto ritorno in giornata. Non avendo sue notizie, i familiari hanno fatto scattare i soccorsi. Le ricerche si stanno concentrando soprattutto sui sentieri principali e varianti che conducono a Cala Mariolu.