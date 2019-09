Sardegna, due ragazze denunciano: "Violentate in Costa Smeralda"

Due ragazze hanno denunciato ai carabinieri di Budoni, località costiera della Gallura, di essere state violentate in una spiaggia di Baja Sardinia, in Costa Smeralda, da quattro giovani. Il fatto sarebbe avvenuto dopo una serata in discoteca. Sulla vicenda ha aperto un fascicolo la Procura di Tempio Pausania. I quattro, che sarebbero calciatori campani, interrogati dal magistrato avrebbero respinto ogni accusa.