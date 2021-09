Sardegna, crolla traversa in un campo di calcetto: 11enne ferito

Un bambino di 11 anni è rimasto ferito mentre stava giocando a calcetto con i cugini a Gesturi, nel Sud Sardegna. La traversa della porta si è, infatti, staccata e lo ha colpito in testa. A far scattare l'allarme sono stati i familiari del ragazzino che, dopo aver perso conoscenza, è stato portato in elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.