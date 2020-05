Patente immunità, proposta Sardegna a conferenza Stato-Regioni

La Sardegna ha deciso di inviare in conferenza delle Regioni la propria proposta sul certificato sanitario di negatività al Covid-19 che intende chiedere ai turisti in arrivo nell'Isola a partire dal 3 giugno. Se ci sarà il via libera, venerdì 29 maggio sarà poi inviato alla Conferenza Stato-Regioni. Un passaggio cruciale per comprendere le intenzioni del governo. La proposta del governatore Solinas finora è appoggiata solo dalla Sicilia.