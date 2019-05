Oristano, duplice omicidio nella campagna di Ruinas

Un duplice omicidio è avvenuto a Ruinas, in provincia di Oristano. Le vittime sono due allevatori di 80 anni, Pietro Secci e Carmelino Marceddu. Al momento non si conoscono i dettagli del delitto avvenuto in campagna e sul quale vige il massimo riserbo. Sul posto stanno lavorando gli uomini del Nucleo investigativo dei carabinieri di Oristano e della Compagnia di Mogoro. Presente anche il procuratore di Oristano, Ezio Domenico Basso.