Oristano, Cesare Battisti: "Io umiliato al mio arrivo in Italia"

Battisti ha iniziato a leggere il libro "Se questo è un uomo", di Primo Levi, ha raccontato lo stesso detenuto a Irene Testa. "Non si è lamentato delle condizioni di vita carceraria - ha detto all'Ansa Testa - ma ha spiegato di avere subito una sorta di 'maltrattamento' per il fatto che lui non è la stessa persona di 40 anni fa, mentre e' stato considerato, anche dai media, come se i reati li avesse commessi oggi".



"Ci ha detto che alcuni parenti hanno fatto istanza per venirlo a trovare e ci ha parlato dei suoi tre figli, di cui due in Francia e uno in Brasile", affermano i legali all'Andkronos. "Ci ha ribadito che gli agenti della polizia penitenziaria di Oristano lo stanno trattando bene, cosa peraltro confermata da altri detenuti che non hanno denunciato alcuna anomalia, e, entrando più nello specifico, ci ha detto di essere rimasto male per come è stato trattato al suo arrivo in Italia, ci ha spiegato di essersi sentito umiliato e di non riconoscersi nella descrizione fatta della sua persona, perché ci ha detto testualmente di non essere più quella persona che era 40 anni fa, che non ci si può accanire così e non si può scontare una condanna due volte".



Battisti, che sconterà i primi sei mesi in isolamento, è uno dei 268 detenuti presenti nella struttura Oristanese: 34 sono detenuti comuni, i restanti sono associati nelle tre sezioni di alta sicurezza.