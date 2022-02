Oristano, agricoltore uccide la moglie dopo una lite

carabinieri

Un agricoltore, Giorgio Meneghel, ha ucciso la moglie, Daniela Careddu, e poi ha chiamato i carabinieri per raccontare cosa aveva fatto. E' accaduto all'alba di sabato a Zeddiani, piccolo paese in provincia di Oristano. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto è avvenuto in casa, durante una furiosa lite tra i coniugi.