Oristano, 51enne trovato morto in un pozzo: aveva mano e piedi legati

Un 51enne, Giuseppe Sideri, è stato trovato morto in un pozzo nell'Oristanese con i piedi e una mano legati con del filo di ferro, a cui era collegato un blocco di cemento. L'uomo era scomparso il 2 gennaio a Uras. L'ipotesi più accreditata è quella del gesto volontario, ma proprio per il modo in cui è stato ritrovato il corpo gli inquirenti non voglio escludere nulla. Domenica sarà eseguita l'autopsia.