Olbia, uccise la fidanzata per alcune briciole di pane: condannato a trent'anni

Condannato a trent'anni di carcere Dimitri Fricano, il giovane di Biella reo confesso dell' omicidio della fidanzata Erika Preti, uccisa il 12 giugno 2017 in una villetta di San Teodoro (Olbia) . Lo ha deciso il Gup del tribunale di Nuoro Mauro Pusceddu dopo tre ore di camera di consiglio. Fricano aveva chiesto il rito abbreviato e ha potuto godere dello sconto di pena. Erika fu uccisa dopo un banale litigio scoppiato per delle briciole di pane sul tavolo.

L'omicidio avvenne nella villetta in cui la coppia stava trascorrendo una vacanza. Il giovane non era presente all'udienza, mentre erano in aula i genitori di Erika, Fabrizio Preti e Tiziana Suman.



I genitori di Erika: "Bene la condanna" - "Siamo soddisfatti perché è stata riconosciuta la piena responsabilità di Dimitri nel delitto di nostra figlia", hanno detto dopo la condanna, che accoglie integralmente la richiesta presentata dal pm Riccardo Belfiori al termine della sua requisitoria. Fricano è stato quindi giudicato perfettamente in grado di intendere e di volere nel momento cui ha commesso l'omicidio.