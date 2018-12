Nuoro, deputata M5s aggredita e picchiata in un supermercato

La deputata del M5s Mara Lapia è stata aggredita da un uomo in un supermercato di Nuoro, riportando "una frattura costale e varie contusioni". A denunciare l'accaduto è il capogruppo M5s alla Camera, Francesco D'Uva, il quale giudica "gravissimo e intollerabile che un uomo, in modo becero e disumano, si accanisca violentemente nei confronti di una donna fino a ridurla in quelle condizioni".