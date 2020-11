Nuoro, alla casa per anziani 17 su 20 contagiati dal coronavirus

ipa

A Nuoro, all'interno della casa protetta per anziani di via Trieste, 17 ospiti sui 20 attualmente presenti sono positivi al Covid. La comunicazione all'amministrazione è arrivata dai responsabili della struttura e della cooperativa che gestisce i servizi, e subito è stata disposta la convocazione urgente del Centro operativo comunale (Coc) per avere il quadro preciso della situazione e mettere in moto le procedure del caso.