Migranti, rissa in un centro d'accoglienza in Sardegna: 7 feriti

Ansa

Una rissa è scoppiata all'interno del centro di prima accoglienza di Monastir, dove sono ospitati i migranti che sbarcano direttamente lungo le coste del sud Sardegna. Per motivi non ancora definiti due gruppi di stranieri si sono prima fronteggiati insultandosi e poi dalle parole sono passati alle mani. La rissa e' stata sedata dalla polizia. Sul posto sono poi arrivate le ambulanze del 118. Sette le persone rimaste ferite non in modo grave.