Maltempo, trovato morto l'80enne disperso in Sardegna

E' stato trovato privo di vita l'80enne disperso dopo essere stato trascinato via dall'acqua di un canale in località Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi, nel sud Sardegna. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. L'uomo, che abitava in zona, era uscito di casa allontanandosi in auto. Poi era rimasto bloccato a causa del maltempo e sceso dalla vettura, trovata capovolta, è stato trascinato via.