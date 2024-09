Incidente mortale in via Is Mirrionis a Cagliari: un uomo di sessant'anni, in sella a una moto, è deceduto in seguito alle ferite riportate nello scontro con un Suv in via Is Mirrionis, all'incrocio con via Emilia. Per il centauro, sbalzato dal suo mezzo, non c'è stato niente da fare. Sul posto la polizia locale: dinamica ancora da accertare.