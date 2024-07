Incendio nel Nuorese, fiamme spente dopo 48 ore: bruciati 800 ettari

In Sardegna è stato spento il pauroso incendio che da due giorni ha imperversato in località Sa Serra, tra Orune e Nuoro. Il rogo si è avvicinato pericolosamente ai centri abitanti, cambiando poi direzione nella tarda serata di lunedì quando si è spinto fino ai confini di Orani, Orotelli e Benetutti. Sono stati divorati circa 800 ettari, tra boschi di sughere e roverelle, mentre 8 persone sono state evacuate da 4 ovili minacciati dalle fiamme. Sono entrati in azione tre Canadair della flotta nazionale e i 5 elicotteri del corpo forestale (2 SuperPuma). Sul posto anche polizia e carabinieri.