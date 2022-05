07 maggio 2022 11:27

Sardegna, straordinaria scoperta a Mont’e Prama: trovati nuovi Giganti risalenti a 3mila anni fa

I torsi possenti di due pugilatori, il grande scudo flessibile che copre il ventre e si avvolge sul braccio. Poi una testa, gambe e altre parti dei corpi, frammenti di un modello di nuraghe. A pochi giorni dalla ripresa dell'ultima campagna di scavo, nella necropoli nuragica di Mont'e Prama, a Cabras in Sardegna, sono stati trovati i resti di due nuovi Giganti con oltre tremila anni di vita. Un risultato davvero "importante" e che fa sperare in ulteriori sorprese già nelle prossime settimane, annuncia la soprintendente Monica Stochino. Diversi nelle loro caratteristiche dai pugilatori trovati nell'ultima metà degli anni Settanta dopo la scoperta casuale di questo luogo incredibile, i due nuovi Giganti sono del tipo "Cavalupo" come gli ultimidue riportati alla luce nel 2014, non a caso a poca distanza dall'attuale scavo, che si connotavano proprio per il particolarissimo scudo incurvato.