Fase 2, la Sardegna apre tutte le spiagge: Solinas firma ordinanza

Libero accesso a tutte le spiagge della Sardegna a partire da lunedì 18 maggio. E' quanto prevede la nuova ordinanza firmata nella notte dal presidente della Regione, Christian Solinas. L'ordinanza prevede anche all'art.1 l'obbligo di mascherina in tutti i locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all'aperto "laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro".

Resta l'obbligo di quarantena per 14 giorni per chi arriva in Sardegna dal 18 maggio. E' quanto prevede la nuova ordinanza appena firmata dal presidente della Regione sarda Christian Solinas.

"Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dal luogo di provenienza - si legge nell'ordinanza - hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario di 14 giorni". Ai vettori aerei e navali - spiega ancora la Regione - e alle società di gestione degli scali è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione della Regione i nominativi e i recapiti dei viaggiatori arrivati in Sardegna.

A partire dal 21 maggio sono consentite in tutti gli aeroporti sardi le attività di aviazione generale, "previa sottoscrizione tra Regione e società di gestione degli scali di apposite linee guida sui controlli da effettuare sui passeggeri in ingresso, validate dal Comitato tecnico scientifico". Lo si legge ancora nell'ordinanza firmata da Solinas. Ad oggi l'unico aeroporto attivo nell'isola per i voli di linea è quello di Cagliari, mentre per lo scalo di Olbia era stato dato il via libera da questa settimana solo per i voli privati, che ora potranno atterrare anche ad Alghero.