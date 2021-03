Covid, variante brasiliana individuata in Sardegna per la prima volta

Ansa

E' arrivata in Sardegna la variante brasiliana del Covid: la presenza della mutazione sudamericana è stata confermata per la prima volta nella Regione dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dopo la mappatura dell'intero genoma virale del Sars Cov-2. Esclusa invece l'ipotesi di variante brasiliana per altri campioni in Gallura.