Covid, Sardegna: zona gialla più lontana, intensive tornano sotto soglia

Ansa

I nuovi dati sull'occupazione delle terapie intensive dei pazienti Covid, in calo del 2%, allontanano la Sardegna dal ritorno in zona gialla. Dopo aver sforato la soglia del 10% per due volte, la situazione è tornata sotto controllo, con un 9% certificato da Agenas che tiene l'isola nella fascia a zero restrizioni con entrambi i parametri sui ricoveri.