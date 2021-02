Covid, Sardegna: "Vaccini a tutta la popolazione entro agosto"

Ansa

La vaccinazione anti-Covid di tutta la popolazione della Sardegna over 16 anni sarà completata entro il mese di agosto. Lo prevede il "Programma operativo di vaccinazione" predisposto dall'assessorato della Sanità della Regione. Le somministrazioni per gli over 80 (115mila persone) saranno a pieno regime dall'1 marzo per i nati fino al 1936, e dal 15 marzo per i nati dal 1937 al 1941.