Covid, Sardegna estende al 30 aprile stop arrivi a seconde case

ansa

Il presidente della regione Sardegna Christian Solinas ha firmato la proroga dell'ordinanza emanata lo scorso 17 marzo per limitare l'accesso nelle seconde case per chi proviene da fuori regione. L'ingresso nell'isola per raggiungere le case per le vacanze sarà consentito, fino al 30 aprile, solo per ragioni di salute, lavoro o necessità inderogabili.