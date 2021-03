Covid, Sardegna bianca: primi test agli arrivi al porto di Olbia

IPA

E' toccato al porto di OIbia testare per primo il nuovo sistema di controlli sanitari per chi arriva in Sardegna, istituito dall'ordinanza firmata alcuni giorni fa dal governatore Christian Solinas con l'obiettivo di preservare l'isola dalla diffusione del contagio da Covid-19 e mantenere lo status di zona bianca. Tra le 6:30 e le 7:30 hanno attraccato tre navi con a bordo complessivamente circa 600 persone.